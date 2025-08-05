¥Õ¥é¥ó¥¯¤Ê¾Ð´é¤ÇÂÎ¤ò´ó¤»¹ç¤¤¡ÄÇÐÍ¥Ž¥»³²¼ÃÒµ×(40)¤¬¡ÖNEWS¡×»þÂå¤ÎÃç´Ö¤È?ºÆ²ñ2¥·¥ç¥Ã¥È?¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¼Ì¿¿¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö»³P¤È¤´ÈÓ¤·¤Æ¤­¤¿¤è!²ñ¤¦¤È¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤Ê¡¼¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢ÂÎ¤ò´ó¤êÅº¤ï¤»¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¾®»³·Ä°ìÏº(41)Ž¡ÌÁÍ§¤È¥Õ¥é¥ó¥¯¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö»³P¤¬NEWS¤ò¼­¤á¤Æ¤«¤é¤âNEWS¤ÎÊý¤ÈÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Þ¤¸¤Ç´ò¤·