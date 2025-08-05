8·î6Æü¤Î¤ÎÊ¿ÏÂ¼°Åµ¤Ç¤Ï¤³¤É¤âÂåÉ½¤Ë¤è¤ë¡ÖÊ¿ÏÂ¤Ø¤ÎÀÀ¤¤¡×¤¬ÆÉ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤È¤·¡¢¤³¤ÎÂçÌò¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¾®³Ø6Ç¯À¸¤Îº´¡¹ÌÚ½Ù¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£ÈïÇú50Ç¯¤òµ¡¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÊ¿ÏÂ¤Ø¤ÎÀÀ¤¤¡×¡£80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë¡¢À¤³¦¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯¿®¤¹¤ë½Ù¤¯¤ó¤Î»×¤¤¤òÊ¹¤­¤Þ¤·¤¿¡£ ¢£¥ê¥Ïー¥µ¥ë¡Ö¤³¤É¤âÂåÉ½¤Ã¤Æ¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¸Æ¤ó¤À¤éÆ°¤­½Ð¤·¤Þ¤¹¡×ÍâÆü¤Î¼°Åµ¤Ë¸þ¤±¤¿¡ÖÊ¿ÏÂ¤Ø¤ÎÀÀ¤¤¡×¤Î¥ê¥Ïー¥µ¥ë¡£¤³¤É¤âÂåÉ½¤Îº´¡¹ÌÚ½Ù¤¯¤ó¤È´Ø¸ý