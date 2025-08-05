¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×ZEROBASEONE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥½¥¯¡¦¥Þ¥·¥å¡¼¤¬¥¯¡¼¥ë¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¸«¤»¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥½¥¯¡¦¥Þ¥·¥å¡¼¡¢ÇØÃæ¥¿¥È¥¥¡¼Ïª¤ï¤ÊÂçÃÀ°áÁõµî¤ë8·î4Æü¡¢¥½¥¯¡¦¥Þ¥·¥å¡¼¤ÏZEROBASEONE¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥­¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï±Ñ¸ì¤Ç¡ÖÌá¤Ã¤¿¤è¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢Ê£¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ï¡¢µî¤ë8·î1¡Á3Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢ZEROBASEONE¤¬¡ÖKCON LA 2025¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤È¤­¤ÎÎ¢Â¦¤òÂª¤¨¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¥½¥¯¡¦¥Þ¥·¥å¡¼¤Ï1ÆüÌÜ¤ËÆ±