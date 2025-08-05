¡ÖÈïÇú80Ç¯¡×ÂçÀÚ¤ÊÆü¤Ë¡ÖÇØÈÖ¹æ80¡×¤ÇÅÐÈÄ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÎÉã¤ò»ý¤Ä¹­Åç¸©½Ð¿È¤Î20ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¤¬ÇØÈÖ¹æ¡Ö80¡×¤òÇØÉé¤¤¡¢»Ïµå¼°¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¡£¡Ö¹­Åç¥Æ¥ì¥ÓÈïÇú80Ç¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È NEVER AGAIN GAME¡×¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿1Æü¤Î¹­Åç¡½ÃæÆü(¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)¤Î»Ïµå¼°¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÄÍËÜÎøÇµÍÕ¡£Éã¤ÎÀÖ¤¤¥°¥é¥Ö¤ò¼ê¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¡¢µÓ¤òµó¤²¤¿¸å¤Ë¤¿¤á¤é¤¦»ÅÁð¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢?»ÅÀÚ¤êÄ¾¤·?¤ÇåºÎï¤Ê¥Õ¥©¡¼¥à¤òÈäÏª¡£¸«»ö¤Ê¥Î¡¼¥Ð¥óÅêµå