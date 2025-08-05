横浜F・マリノスは5日、カーディフからDF角田涼太朗(26)が完全移籍で加入することが決まったと発表した。横浜FMが降格圏に沈むなか、1年半ぶりの復帰を決断。背番号は22に決まった。角田は2021年夏、筑波大卒業を待たずに横浜FMに加入。23年までの2年半にわたってプロ選手として所属し、20年の特別指定選手時代を含めてJ1リーグ戦36試合に出場した。24年1月のカーディフ移籍後は期限付き移籍先のベルギーのコルトレイクでプレ