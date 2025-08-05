俳優・歌手の相田翔子が、5日までに自身のブログを更新。手作り料理を披露すると、ファンから称賛の声が寄せられた。【写真】「我が家の定番」相田翔子、夜ご飯を手作り過去の料理投稿も（15枚）高校卒業後からアイドルデュオ・Winkとして活躍してきた相田。家族との時間も大切にしており、ブログでは手料理並ぶ食卓も度々公開している。今回は「晩御飯はいつもの」と題しブログを更新。料理の写真を添え、「今夜の晩御