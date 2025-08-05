筧美和子が主演する映画『オオムタアツシの青春』より、事情を抱えた３人が出会い“洋菓子店オープン”という夢に向けて動き出す本編映像が解禁。併せて場面写真が到着した。【写真】“大人の青春”のはじまり！映画『オオムタアツシの青春』本編映像本作は、昭和の風情が残る炭鉱町を舞台に、人生につまずいた大人たちと、病気を抱えながらも前向きに生きる少女の偶然の出会いから生まれる、かけがえのない絆の物語。メガホ