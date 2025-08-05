本日8月5日18時より縦型ショートドラマ『＃裏アカ教師』がDMM TV「DMMショート」にて全30話独占配信開始。闇落ちする裏アカ教師役で主演する中村ゆりか、共演の水沢エレナ、脚本を務める寺田御子からコメントが到着した。【写真】縦型ショートドラマ『＃裏アカ教師』原作コミック書影本作は、教師が禁断の裏アカに手を出してしまうことで、周囲の人々を惑わし、人生を狂わせていくストーリー。原作は、脚本・寺田御子、漫画・