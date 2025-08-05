アナ・デ・アルマスが主演する「ジョン・ウィック」シリーズ最新作『バレリーナ：The World of John Wick』より、アナの壮絶なアクションシーン＆トレーニング映像が解禁。併せて、一足早く本作を鑑賞した関根勤、佐久間宣行、谷垣健治ら著名人から寄せられた絶賛コメントも到着した。【動画】アナ・デ・アルマスの『バレリーナ』壮絶アクショントレーニング映像キアヌ・リーヴス主演『ジョン・ウィック』シリーズ第3作『ジョ