グラビアアイドルの三田悠貴が、5日までにTikTokを更新。抜群のスタイルが際立つショットを披露し、ファンを喜ばせた。【写真】“軽トラ女子”グラドル27歳が「スタイル抜群」“大胆な”水着グラビアも（13枚）普段からSNSにて水着姿でのグラビアショットなどを投稿している三田。今回は、8月に行われる自身の撮影会をアピールしつつ、ミニ丈のTシャツ姿でダンスを披露。音楽に合わせて可愛らしい動きと表情を見せた。ファン