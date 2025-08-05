元フジテレビアナウンサーでタレント・渡邊渚が5日にインスタグラムを更新。グラビアショットを公開し、ファンを喜ばせた。【写真】元フジアナ・渡邊渚が「スタイル抜群」、圧倒的に美しい“水着姿”も（10枚）美しさあふれる近影を普段から投稿し、抜群のスタイルにも注目が集まっている渡邊。6月25日には自身初の写真集『水平線』（集英社）を発売、SNSでも水着姿のオフショットを披露した。今回は「8月4日発売『週刊ポス