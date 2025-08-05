Hey! Say! JUMPの中島裕翔が5日、都内で開催された1st写真集『Hue I am』（集英社）メディア向け発売記念取材会に出席。メンバーには渡すかという質問に「ちょっと小っ恥ずかしい」と照れ笑いを浮かべた。【写真】お気に入りカットを披露する中島裕翔中島は2017年6月号から1号も欠かすことなく、雑誌『MEN’S NON-NO』のレギュラーモデルとして活躍。本年12月号をもってレギュラーモデルを卒業することが決まった中島の集大成