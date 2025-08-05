お笑いコンビ・さらば青春の光とニューヨークがMCを務めるABEMAのドキュメントバラエティ番組『愛のハイエナ』の新シリーズ『愛のハイエナ season4』#6が5日放送される。#6では、近年再びメディアで注目を集める元オセロの中島知子が、“30代でおばあちゃんになる”という衝撃的な人生を歩む女性たちのリアルをリポート。高齢化が進む日本で、30代という若さにして“孫がいる”というライフステージを経験する女性たちは一体どん