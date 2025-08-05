第１０７回全国高校野球選手権大会が、５日に甲子園で開幕。開幕試合となった創成館（長崎）―小松大谷（石川）の試合前に行われた始球式は、珍しいハプニングが起こった。始球式用のボールが上空のヘリコプターからグラウンドに投げ落とされる演出が行われたが、１周目は猛烈な浜風の影響もあり投下できず。スタンドが騒然とする中、ヘリコプターは上空をぐるりと１周した。「もう１回」コールが送られる中、２度目のやり直