次世代のリーダーを育成することを目的に、全国各地の高校生が長崎に集まり、4日間のワークショップを行っています。 5日は平和公園や原爆資料館を訪れ、生徒たちは “平和” について考えました。 6日までの4日間長崎市で行われている「MIRAーGE next」。 次世代のリーダーを育成することを目的に、全国でワークショップなどを展開している東京の一般社団法人が企画し、2