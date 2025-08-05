◇プロ野球 セ・リーグ巨人-ヤクルト(5日、東京ドーム)ヤクルト・村上宗隆選手が初回、戸郷翔征投手のフォークをとらえ先制タイムリーを放ちました。この日「4番・サード」でスタメン出場している村上選手。7月29日に1軍へ復帰して以来、6試合で3ホーマーを放つなど好調を見せています。戸郷投手の前に打者2人が倒れる中、3番・内山壮真選手が5球目のストレートをとらえ、レフトのライン際へ落ちる2塁打を放ちます。この好機で続