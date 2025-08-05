電動キックボードなどのシェアリングサービスを展開する「Luup」が、高齢者も利用できる三輪の新車両を公開しました。「Luup」は全国のポート数が1万4500か所を超えるなど利用者が増えていますが、ユーザーは20代から50代が9割以上を占め、高齢者にはあまり利用されていませんでした。こうしたなか公共交通機関が少なく移動手段が確保しにくい地域で高齢者の足としても使える三輪の新車両「Unimo」を公開しました。「Unimo」は「特