創成館―小松大谷第107回全国高校野球選手権が5日、兵庫県西宮市の甲子園球場で開幕した。開幕戦は創成館（長崎）と小松大谷（石川）の対戦。1回裏の創成館の攻撃では、アルプス席から予想外の曲が流れ、「素晴らしいセンス」「高校野球で聞くことになるとは」などと仰天のコメントが寄せられた。1点を先制された創成館。その裏の攻撃、1番・峯（3年）の打席で一塁側アルプス席から意外な曲が流れた。競馬のG1レース前に流れる