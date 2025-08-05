3人組テクノポップユニット「Perfume」のあ〜ちゃんが、自身のインスタグラムで愛犬「ポポたん」の8歳の誕生日を報告しました。【写真を見る】【 Perfume 】あ〜ちゃん愛犬「ポポたん」8歳誕生日に感謝昨年12月に心臓の手術を乗り越える「私のところに来てくれてありがとう」あ〜ちゃんは「Happy Birthday Popotan」「8歳になりました」と報告。「今日も隣にいてくれて、私を見守ってくれて、癒してくれて本当にありがとう。