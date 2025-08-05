【モデルプレス＝2025/08/05】歌手のhitomiが5日、自身のInstagramを更新。24年前の水着姿を公開した。【写真】hitomi、24年前のビキニ姿公開◆hitomi、美しいウエストを披露hitomiは「写真集のオフショット 24年前」とコメントし、「hitomi 30th anniversaryPHOTO MUSEUM」のオフショットとして、ビキニ姿の美しいウエストが際立つ姿を披露した。この投稿に、ファンからは「美ウエスト」「スタイル抜群」「変わらない美しさ」「懐