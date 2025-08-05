◆パ・リーグ日本ハム６―１西武（５日・エスコン）西武・西口文也監督が３回に２ランスクイズを決めた日本ハム打線に「見事にやられました」と脱帽した。３点を追う３回１死二、三塁で日本ハム・万波が三塁線へスクイズ。捕球した三塁手のＪ．Ｄ．デービス内野手が一塁に送球する間に、二塁走者も一気に生還する２ランスクイズを鮮やかに決められた。試合後、指揮官は「声の連携をしていかないといけないところで、サード