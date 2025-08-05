夏の甲子園が５日、開幕しました。暑さ対策として、開会式は初めて夕方に行われ、鹿児島代表の神村ナインも笑顔で入場行進しました。 阪神甲子園球場で5日開幕した全国高校野球選手権大会は、初出場5校を含む49校が出場しています。(会場アナウンス)「鹿児島県代表、神村学園高等部」 開会式で鹿児島代表の神村ナインは、46番目に入場行進を行い、3年連続で甲子園の土を踏みしめました。今年は、暑さ対策など選手の負担を軽