日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月5日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯野村証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 9月限3139( 950) 12月限 300( 0) TOPIX先物 9月限1223( 576) 12月限50( 0) 日経225ミニ 9月限4360(4094)