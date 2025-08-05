日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月5日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 9月限7570(7308) 12月限25(25) TOPIX先物 9月限9964(9964) 日経225ミニ 8月限4570(4570) 9月限113844(113844