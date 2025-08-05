日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月5日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 9月限 18352( 15818) 12月限 354(54) TOPIX先物 9月限 17946( 17411) 日経225ミニ 8月限8575(8075) 9月限169567(169567