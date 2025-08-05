◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―広島（５日・横浜）右膝違和感から戦列復帰したＤｅＮＡのタイラー・オースティン内野手が３号ソロを放った。１点を追う２回先頭、床田のスライダーを振り抜いた。打球は勢いよく伸びていき、バックスクリーン左に飛び込んだ。６月６日に右膝違和感で抹消され、この日１軍再昇格したばかり。「久々の１軍の試合でいい当たりが出てうれしいです。上手く風に乗ってくれました」と振り返った。