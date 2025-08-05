日本取引所が公表したオプション手口情報によると、5日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2025年8月限・SQ 8月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯3万9500円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 101( 101) 松井証券36(36) 楽天証券29(29) SBI証券 69(27) 三菱UFJ