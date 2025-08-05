日本取引所が公表したオプション手口情報によると、5日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年8月限・SQ 8月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯3万9500円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 894( 594) BNPパリバ証券 419( 219) 野村証券80(80) ソシエテジェネラル証券 175(75) 楽天証