日本取引所が公表したオプション手口情報によると、5日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年8月限・SQ 8月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯4万1500円コール 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 214( 214) 楽天証券 128( 128) SBI証券 218( 114) BNPパリバ証券 60(