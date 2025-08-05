日本取引所が公表したオプション手口情報によると、5日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年8月限・SQ 8月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯4万1500円コール 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 1582( 782) 楽天証券 163( 163) BNPパリバ証券 300( 150) SBI証券 366( 1