８月５日朝、北海道釧路市では１時間に降った雨の量が観測史上最大の６０ミリを記録しました。市内ではいたるところで道路が冠水したほか、特急列車が運休するなど交通機関にも影響がでました。（武田記者）「釧路市喜多町です。長靴の中に水が入るくらい冠水しています」前線を伴った低気圧の影響で、道東を中心に非常に激しい雨となった道内。一時、洪水警報が出ていた釧路市釧路では、午前６時５０分すぎからの１時間に降った雨