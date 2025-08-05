5日も厳しい暑さとなりましたね…群馬県では41.8度と国内の最高気温を更新しましたが、県内でも肝付町で37度と今年一番の暑さとなりました。南九州市の岩屋公園には、涼を求める人たちが訪れていました。南九州市の岩屋公園です。多くの人が川に入ってひとときの“涼”を楽しんでいました。5日の県内は朝からぐんぐん気温があがり、肝付前田では37度を観測。今シーズンの県内の最高気温を更新しました。加世田でも36