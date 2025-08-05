県内の高校生が、洋上風力発電の現場で活用されている最新技術を学びました。 （指導） 「右の指を倒すと上に上昇。下げると下降」 体験会は、日本海洋ロボット協会が “洋上風力発電の技術” に関心を持ってもらおうと開きました。 長崎鶴洋高校水産科の2年生と3年生17人が参加し、遠隔操作ができるロボット「水中ドローン」の操作を初めて体験しました。 （長崎鶴洋高校 水産科 牟田 伝さん(3年)） 「海の