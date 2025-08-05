◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（５日・東京ドーム）巨人・阿部慎之助監督の母校である安田学園のチアリーディングクラブの生徒たちが、試合前に熱いパフォーマンスを披露した。同クラブは、今年３月に行われた「ＵＳＡＳｃｈｏｏｌ＆ＣｏｌｌｅｇｅＮａｔｉｏｎａｌｓ２０２５」で全国優勝を達成。生徒たちは、阿部監督、同じく同校ＯＢの橋上作戦戦略コーチ兼スコアラーから「頑張って」と激励された後、笑顔