巨人は５日、東京・立川市とスポーツ振興に関する協働協定締結の調印式を東京ドームで行った。立川市とはこれまでもイースタン・リーグの市民無料招待試合の開催や、小学校、幼稚園などへの事業実施などスポーツを通じた連携に取り組んできた。今後もジャイアンツアカデミーのコーチや球団マスコットによる市内の学校などへの訪問事業をはじめ、野球を含むスポーツの振興や子どもたちの健全な成長とスポーツ教育の推進へ向けて