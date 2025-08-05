V.LEAGUE MEN EASTの北海道イエロースターズは5日、北海道斜里町と包括連携協定を締結したことを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 これまでも、合宿や子どもたちへのバレーボール教室で関わりのあった斜里町と、包括連携協定を締結した北海道YS。2025年8月4日に締結された本協定は、「スポーツを通じて地域の活性化や人材育成」、「地域課題の解決を目指し、相互に連携・協力すること