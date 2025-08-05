日本ケンタッキー・フライド・チキンは、8月6日から19日までの2週間限定で「お盆12ピースバーレル」を販売する。お盆休みに家族や友人が集まる機会に対応した動き。販売価格は、「オリジナルチキン」12ピースとサイドメニュー6品を詰め合わせて税込4190円。単品積上げ価格より1270円割安であることを訴求する。サイドメニューは「ポテト（S）」「ビスケット」「カーネルクリスピー」「チョコパイ」「コールスロー（S）」か