コカ・コーラボトラーズジャパン（CCBJI）は、日本コカ・コーラ（CCJC）との関係性を深化する。2026年から2030年までを対象とする新中期経営計画「Vision 2030」の実現に向けた取り組みの一環。日本のコカ·コーラシステムは、ザ コカ・コーラ カンパニー（TCCC）の日本法人で原液の供給と製品の企画開発やマーケティング活動を行うCCJCと、製品の製造・販売などを担うCCBJIを含む5つのボトラー会社や関連会社で構成され