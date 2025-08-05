4日、石川県加賀市伊切町で高速道路沿いの防風林を焼く火事がありました。一晩にわたって北陸道が通行止めとなった今回の火事。警察や消防が原因の特定を進めています。 広大な範囲で立ち上る炎。野中 千聖 記者：「午後9時半過ぎの加賀市内です。煙が広範囲に広がっています」20台を超える消防車が駆け付け、100人近くの消防隊員が消火活動にあたっていました。 火事があったのは加賀市伊切町の北陸自動車道片山津インタ