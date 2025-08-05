ついに待望の瞬間を迎えた。ボートレース三国のG1「北陸艇王決戦」は5日の12Rで優勝戦。1番人気の大上卓人（34＝広島）が、インからコンマ05のトップタイスタートを放ち、速攻逃げで優勝した。10回目のG1優勝戦進出にして初優勝。これで蒲郡SGクラシック（来年3月24〜29日）の出場権利を獲得し、賞金ランクも24位近辺まで浮上した。2着には中田竜太、3着にはピット離れで遅れてスロー6コースになった佐藤隆太郎が入った。この