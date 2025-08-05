７月３０日、太陽島国家湿地公園と対岸の都市景観。（ドローンから、ハルビン＝新華社記者／王松）【新華社ハルビン8月5日】中国黒竜江省ハルビン市の太陽島国家湿地公園は盛夏を迎え、大勢の観光客が都市に浮かぶ自然豊かな島のたおやかな風景を楽しんでいる。１日、太陽島国家湿地公園内の太陽島風景区を訪れた人たち。（ハルビン＝新華社記者／王建威）松花江北岸に位置する太陽島国家湿地公園の総面積は100平方キロを