ボートレース江戸川の「第34回アサヒビールカップ」は5日、3日目が行われた。5R5号艇の1走だった中亮太（28＝福岡）は1Mで舳先（へさき）が浮いてバックストレッチ最後方のピンチも、2M最内差しで3着まで追い上げた。初戦からの連勝は2でストップしたが、しぶとい走りで3連対と得点率トップタイをキープしている。「（連対継続は）たまたま。いつもよりも乗りやすさがあるのと、威張れる足ではないけど直線も普通くらいまで