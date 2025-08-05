◇パ・リーグ日本ハム6―1西武（2025年8月5日エスコンＦ）日本ハムが西武に快勝し、3連勝を飾った。新庄監督の?マジック?がさく裂し、平日のデーゲームに球場に駆けつけたファンを沸かせた。「万波君の状態を考えての（スクイズ）。一番いい作戦だったんじゃないですか。あれがサードフライでダブルプレーだったらアンチがお祭り騒ぎで。成功したんで何も来ないっていう」0-0の3回、水谷、郡司の適時打で3点を先取。