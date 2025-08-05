福島第1原発の廃炉に向けた取り組みを国に報告する、東電HDの小早川智明社長＝5日午後、経産省東京電力ホールディングス（HD）の小早川智明社長は5日、経済産業省で武藤容治経産相と面会し、福島第1原発の廃炉に向けた取り組みの現状を報告した。溶融核燃料（デブリ）の搬出準備作業に絡む9千億円超の特別損失を受け、「聖域なき合理化を徹底的に進める」との考えを表明。収益の改善を通じ、廃炉費用の安定確保を目指すと約束し