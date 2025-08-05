広島市で始まった原水協系の原水爆禁止世界大会広島大会＝5日午後原水爆禁止日本協議会（原水協）系の原水爆禁止世界大会広島大会が5日、広島市で始まった。海外のゲストを招いたフォーラムでは、ヒセラ・ガルシア駐日キューバ大使が「核兵器の非人道性を語り続け、若い世代を教育するのは私たちの優先課題だ」と訴えた。キューバは核を全面違法化した核兵器禁止条約を批准。ガルシア氏は条約の意義を強調し「参加国が増えるた