JR上場4社の25年4〜6月期連結決算JR上場4社の2025年4〜6月期連結決算が5日出そろい、全社が前年同期比で増収となり、純利益も増益だった。東日本を除く3社は売上高が4〜6月期として過去最高。インバウンド（訪日客）を含む乗客数が増加し、東海と西日本は4月に開幕した大阪・関西万博による需要増も好業績に寄与した。売上高は東日本が4.2％増の7153億円。東海は9.9％増の4782億円、西日本が6.0％増で4270億円だった。九州は4