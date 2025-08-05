とんかつ専門店「かつや」は、「カツ丼(竹)」「カツカレー(竹)」など4品が150円引きになる『夏の感謝祭』を8月8日〜8月15日の8日間限定で開催する。〈『夏の感謝祭』開催概要〉かつやは、1998年8月21日、神奈川県相模原市に1号店をオープンして以来、店舗数を拡大し、2025年7月末現在で国内501店舗となった。そこで、“お客さまへの感謝の気持ち”を込めた『夏の感謝祭』を開催することにしたという。対象の4品を150円引きで提供す