日本維新の会の吉村洋文代表（50、大阪府知事）が5日、府庁での定例会見で、同党の前原誠司共同代表（63）らが同日、参院選の結果を受けて引責辞任する考えを表明したことについて「今回の（参院選の）結果を受けて、また今の現状を受けて、前原共同代表の思いとして、そういった強い思いの中での辞表の提出もありましたので、私自身もそれを代表として受けました」と述べた。 【写真】吉村洋文氏18歳のころのイケメン写真