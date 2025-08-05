岡山・北区5日午後3時ごろ 8月5日は岡山市で最高気温が40℃に迫り、観測史上最も高くなりました。 5日、強い日差しが照り付けて、岡山・香川の各地で気温が上がりました。 最高気温は岡山市中心部で39.5℃、岡山市北区の日応寺で37.6℃で、それぞれの地点で観測史上最高を更新しました。岡山県では16の観測地点のうち13カ所で、香川県では7カ所すべての観測地点で猛暑日になりました。 消防への取材によりますと、5