金沢駅の西側にある北國銀行本店の隣で9月開業するオフィスビル「ヒロオカテラス」が完成し、竣工式が開かれました。同じ駅西エリアでは2027年、ライブホール「ZEPP」が開業を予定するなど、街全体のにぎわい創出に期待が高まっています。渡邉百音フィールドキャスター「金沢駅の金沢港口から徒歩4分こちらに新たな駅西のビジネスの拠点が誕生しました」北國銀行を傘下に置く北國フィナンシャルホールディングスが本店の隣で運営す